Не прошло и века: автодилеры предложили россиянам реально полезную услугу

Российские автомобильные дилеры, получив от ворот поворот с идеей ввести налоги на старые машины и заставить граждан вернуться в дилерские центры силой, наконец-то вспомнили, что деньги платят за работу, а не за факт существования. И включились в повестку: наконец-то предложили услугу, которая сегодня будет особенно актуальна многим россиянам. А подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Причинно-следственную связь отсутствия клиентов в шоу-румах обнаружить несложно: заемные средства слишком дороги и далеко не каждому доступны, а за свои «кровные» можно привезти из Кореи, Японии, Китая куда более привлекательный автомобиль, чем выставлен в российском автосалоне. Сроки сократились, схема откаталась, маршруты наладились: статистика показывает, что таможня фиксирует неудержимый и стабильный рост. Утиль свое дело сделал: россияне перестали покупать новые автомобили.

Дилеры тем временем пытались «вернуть реку в старое русло» самыми изощренными методами: введение повышенных налогов на старые машины дилерскому кооперативу еще долго никто не забудет. Однако уникальная консолидация общества и властью наделенных свое дело сделала, «Горыныча» вернули в нору, а снижение ставки, вовремя брошенной костью от Центробанка, нарастило продажи. Впрочем, сами же торговцы считают, что любая ставка рефинансирования выше 15% — мертвому припарки. Но выход таки нашелся.

Фото: globallookpress.com

Один крупный федеральный дилер официально презентовал услугу по закупке и доставке как новых, так и подержанных автомобилей из-за границы. Пока — только из КНР, но уже сейчас можно заключить договор с именитым и узнаваемым брендом, получить бумаги, имеющие юридическую силу, и приобрести машину с уплатой частного утилизационного сбора, что заметно ниже юридического.

Во-первых, так значительно расширяется выбор, ведь он уже подразумевает даже понятные и знакомые марки, а во-вторых, цена начинает обретать черты человеческие, а не того беспредела, что творится на отечественном рынке в последние годы. Нет сомнений, что пример «старших товарищей» скоро подхватят, если уже не подхватили, и другие участники сообщества: от крупных федеральных сетей до мелких региональных предприятий.

И это не просто логичное решение, а правильное и востребованное: спрос рождает предложение, так написано в учебниках. Если сегодня покупателю нужны подержанные машины — надо дать ему возможность с наибольшим комфортом эту подержанную машину получить, абсолютно законно на том заработав. Не вынуждать или заставлять, а помочь реализовать потребность.

Так обязано поступать любое предприятие от мала до велика, если оно является бизнесом, а не ГУПом. То есть если оно в первую очередь нацелено на получение прибыли, а не решение иных социальных или экономических задач. Отрадно видеть, что отечественный автомобильный сегмент, сформировав наконец-то в своих «высоких головах» осознание, что «как вчера» уже не вернется, начал шевелиться. Это путь к выздоровлению, в отличие от тысячекратно обсужденных и осужденных «инициатив» РОАД.