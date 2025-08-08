Названы самые популярные «китайцы» с пробегом в России за первое полугодие

За первые шесть месяцев текущего года россияне приобрели 114,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом с шильдиками китайских брендов. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом показатели выросли на 42%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Присутствие «китайцев» увеличилось до 4,2% с прежних 2,9%, поскольку рынок поддержанных машин в целом просел на 0,5%.

Аналитики обратили внимание, что 70% всех купленных за первое полугодие «поднебесных» машин пришлось на пять марок. Среди них лучших результатов добилась Chery, что вылилось в 25,9 тыс. подержанных авто. Geely за счет 22,1 тыс. штук добралась до второй строчки, а на третьей расположился Haval — 15,8 тыс. экземпляров. В первую пятерку сумели войти Lifan и Changan за счет 9,1 тыс. и 7 тыс. автомобилей.

На верхушку модельного рейтинга взобрался кроссовер Haval Jolion. За шесть месяцев 2025-го его результат составил 5,1 тыс. единиц. Следом пристроились Geely Coolray и Chery Tiggo — бывший лидер.