В России продали рекордное количество машин с пробегом за июль

В середине лета россияне приобрели 567,2 тыс. подержанных автомобилей. По сравнению с июнем, когда в руки владельцев удалось пристроить 467,4 тыс. «железных коней», прибавка составила 21,4%. А если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, рынок вышел в плюс на 3,8%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты подчеркивают, что в июле были зафиксированы максимальные цифры с ноября 2024-го. Напомним, в октябре объем вторичного рынка составил 605,3 тыс. экземпляров. А теперь он второй раз за текущий год перешагнул через полумиллионный барьер. Прежде это произошло в апреле, что вылилось в 509,7 тыс. подержанных автомобилей.

Если говорить о достижениях «вторички» за семь месяцев 2025-го, то за этот период она сумела выйти в плюс, поскольку жители страны купили 3,3 млн «бэушек». Их количество выросло на 0,2%, если сравнивать с январем — июлем в 2024-м. Но по итогам полугодия сегмент просел на 0,5%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал список самых популярных «китайцев» с пробегом в России за первое полугодие.