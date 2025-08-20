Назван топ-10 самых популярных подержанных машин в России за июль

По итогам середины лета 2025 года наиболее востребованным автомобилем с пробегом в нашей стране считается старая добрая отечественная «семерка» — LADA 2107. Россияне приобрели 13,1 тыс. таких седанов в июле.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно исследованию экспертов, следом за нашей «семеркой» в рейтинге пристроились хорошо знакомые жителям страны «корейцы». На второй строчке расположился Hyundai Solaris, на третьей — Kia Rio. Каждая из этих моделей разошлась тиражом 11 тыс. штук.

Четвертое место досталось хэтчу LADA 2114 «Самара-2». В его случае новых владельцев нашли 10,2 тыс. пятидверок. Пятым стал Ford Focus, из рук в руки перешли 9,9 тыс. «американцев».

Шестым в списке числится легендарный японский седан Toyota Corolla, седьмой смогла стать наша «Прриора», она же — LADA 2170. Затем отечественная «Нива», а замыкают первую десятку легендарный японский седан Toyota Camry и самая бюджетная на сегодняшний день модель АВТОВАЗа — LADA Granta.