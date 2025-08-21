Объем рынка пикапов с пробегом в России увеличился на 10% за июль

В середине лета текущего года жители нашей страны купили на 10,3% больше подержанных пикапов, чем в июле 2024-го. В итоге это вылилось в 3125 автомобилей.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», июль стал вторым месяцем в 2025-м, когда количество перепродаж пикапов на «вторичке» преодолело трехтысячный барьер. Первый раз такое произошло в разгар весны. Середина лета оказалась более позитивной для сегмента по сравнению с маем и июнем — была зафиксирована просадка на 7,1 и 5,4%.

В июле 2025-го новых владельцев нашли 727 пикапов с шильдиком Toyota, что сделало ее победителем марочного рейтинга. Подразумевается 23% от общего объема проданных на отечественном рынке «грузовичков» с пробегом. Больше 19% сумела отвоевать Mitsubishi, пристроившая 594 экземпляра. Тройку лидеров замкнул наш «УАЗ», а это — 12% продаж или 384 реализованных автомобиля.

Разошедшаяся тиражом Toyota Hilux опять удержала чемпионский титул. Из рук в руки перешел 631 «японец». Вторая строчка принадлежит Mitsubishi L200 за счет 593 пристроенных экземпляров. Третьим числится УАЗ «Пикап» — уже упомянутые 384 представителя бренда.