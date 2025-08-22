В России менее 500 000 рублей стоят около 40% подержанных машин

В текущем году с января по июль средняя стоимость автомобилей с пробегом в России дошла до отметки 1,15 млн рулей. Почти 40% из них можно было приобрести за обозначенный срок, имея в кармане менее полумиллиона «деревянных».

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», население нашей страны продолжает активно скупать вазовскую «классику» и модели с передним приводом, которым стукнуло от 10 до 20 лет. На рынке хватает и иномарок с ценником в пределах 500 000 рублей. Как правило, они успели проехать 200 000-300 000 км, сойдя с конвейера в начале 2000-х. Популярнее всего оказался Ford Focus первой и второй генерации.

Hyundai Solaris и Kia Rio начали массово продавать на отечественном авторынке с начала предыдущего десятилетия. С учетом временных рамок за «корейцев», выпущенных с 2010 по 2014 год, просят от 564 000 до 840 000 «деревянных».

Г-н Целиков обратил внимание, что четверть вторичного рынка автомобилей в стране оценивается в 500 000-1 млн рублей. На сегмент дороже миллиона приходится больше одной трети общего объема. Однако в денежном эквиваленте речь идет о 75% «пирога», а это более 3,7 трлн «целковых» за семь месяцев.