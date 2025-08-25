Средний возраст машин с пробегом в России составил 15,5 лет

На отечественной «вторичке» российские автомобили считаются наиболее возрастными. В серединку затесались «европейцы», а китайские модели с пробегом только начинают «большую жизнь» в нашей стране, их объем пока небольшой.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, с января по июль текущего года в России из рук в руки перешло 948 000 отечественных машин, которым исполнилось около 17 лет. Выяснилось, что 36,7% нашей техники на вторичном рынке стукнуло больше двадцатки. «Лады» из 90-х и начала 2000-х с передним приводом до сих пор пользуются спросом, как и вазовская «классика». На экземпляры в возрасте до пяти лет приходится меньше 9% вторичного рынка.

За первые семь месяцев 2025-го объем продаж подержанных «японцев» в РФ достиг 839 000 штук. В среднем им исполнилось 15,8 лет, примерно половину сразу доставили к нам с пробегом. Более 30% уже старше 20 лет.

Средний возраст «европейцев» — 13,4 года, больше других у нас популярны Mercedes-Benz, BMW, Audi и Volkswagen. За два десятка лет перевалили 17,5% машин. Каждая десятая является моложе пяти лет. Но больше половины в возрасте от 5 до 14 лет еще, что называется, в самом соку. Одним из самых молодых брендов можно назвать «Шкоду», утверждает г-н Целиков.

Средний возраст «корейцев» эксперт оценил в 11,5 лет. Они не так давно начали завоевывать рынок России, но прекратили делать это три года назад. Несмотря на такой расклад, еще есть из чего выбрать в этом плане среди Hyundai и Kia.

И, наконец, «китайцы». В среднем они не старше 6,1 года. Но достаточно свежих экземпляров, которым нет и пяти лет, на российской «вторичке» насчитывается 60,5%, и это рекорд.