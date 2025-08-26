В России подешевели все машины с пробегом, кроме LADA

Текущий год стал нестандартным, если говорить о стоимости автомобилей в России. Многолетние наблюдения приучили население к тому, что «железные кони» постоянно дорожают. Однако в 2025-м все сложилось иначе: становятся дешевле и новые машины, и подержанные.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, в среднем автомобили с пробегом подешевели в России на 2% с января по июль 2025 года. Однако более значимую роль играют не цены, а изменение структуры рынка, отметил эксперт.

По итогам семи месяцев текущего года лидер рынка иномарок Kia Rio вместе с родственным Hyundai Solaris стали доступнее на 3-8%. Лучше всего держится прайс у экземпляров, сошедших с конвейера 6-9 лет назад. У прежнего бестселлера «вторички» Ford Focus аналогичная ситуация в возрастном разрезе, но цены снизились чуть больше — на 5-11%.

Тем временем «Лады» с пробегом, которые уже давно не производят, продолжают отлично продаваться. Это заднеприводная «классика», «восьмерки», «девятки», «десятки», а также «Приора» и их различные версии. Лучше всего себя чувствуют машины возрастом 13-19 лет, за неполный год престарелые экземпляры прибавили в цене 15%.