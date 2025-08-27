Эксперт Целиков объяснил, какие машины с пробегом привозят в Россию

За период с января по июль 2025-го в Россию привезли из-за рубежа 48% подержанных автомобилей с левым рулем и 52% с правым: 111 и 118 тыс. штук соответственно. В первом случае основными «поставщиками» легковушек стали BMW, Kia и Hyundai, во втором — Toyota и Honda.

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, 44% импорта с левым рулем поступает в Россию из Южной Кореи, еще четверть приходится на Поднебесную и 15% — на Грузию.

Некоторые модели добираются до РФ через Белоруссию, Киргизию и ОАЭ. Как правило, речь идет об экземплярах, сошедших с конвейера от трех до пяти лет назад. Помимо Hyundai и Kia, в список ключевых марок вошли представители «большой немецкой тройки», а также Volkswagen и Toyota.

Праворульные автомобили уже давно считают традиционным импортом для наших восточных регионов. Почти все машины с пробегом попадают туда из Страны восходящего солнца, как правило, оседая на Дальнем Востоке и в Сибири. По году выпуска разброс весьма ощутимый: есть и достаточно новые машины в возрасте трех-пяти лет, бывают модели и старше семи.

В сегменте с правым рулем лидируют Toyota и Honda с долями 34 и 29%, но ими дело не ограничивается. Помимо привычных Nissan, Subaru и Suzuki с «баранкой в бардачке» к российским покупателям стремятся даже «Мерседесы», «Фольксвагены» и прочие автомобили глобальных марок.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России подешевели все машины с пробегом, кроме LADA.