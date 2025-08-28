Названы 12 самых популярных кроссоверов с пробегом в России

За семь месяцев текущего года на кроссоверы и внедорожники в нашей стране пришлось 26% «вторички». Для сегмента SUV такие цифры оказались в три раза меньше, чем в случае рынка новых автомобилей.

Эксперт поделился подборкой с января по июль

Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он составил подборку из дюжины наиболее востребованных подержанных кроссоверов, не беря в расчет внедорожник LADA Niva.

В итоге первое место досталось Toyota RAV4, разошедшемуся тиражом 24 914 штук. На второй строчке расположился Renault Duster за счет 19 194 перепроданных экземпляров. Тройку лидеров замкнул Volkswagen Tiguan, в случае которого из рук в руки перешли 18 304 машины.

Четвертым в списке значится Nissan X-Trail — 18 024 реализованных авто. Пятая позиция принадлежит Qashqai того же бренда, новых владельцев нашли 17 567 паркетников. Шестой, экваторной моделью, стал Mitsubishi Outlander — продан 16 891 кроссовер.

Hyundai Creta г-н Целиков поставил на седьмую строчку, восьмая досталась BMW X5, а девятая — Hyundai Santa Fe. Следом идут Honda CR-V и KIA Sorento. Завершает список Hyundai Tucson — пристроено 12 131 штука.