Объем российского рынка LCV с пробегом вырос на 3%

В середине лета текущего года новых владельцев нашли 32,1 тыс. подержанных коммерческих автомобилей (LCV) с пробегом. По сравнению с прошлогодним июлем спрос на них вырос на 2,7%.

При этом, как сообщает аналитическое агентство «Автостат», на продукцию бренда GAZ пришлось 38,7% в сегменте подержанных LCV: реализовано 12,4 тыс. машин. Изделиям УАЗ досталась вторая позиция: 2,6 тыс. ТС сменили хозяев. Тройку лидеров замкнул заокеанский Ford, в случае которого из рук в руки перешли 2,1 тыс. авто. В первую пятерку удалось пробиться автомобилям Volkswagen и Mercedes-Benz.

Если оценивать спрос на модели, то в июле первая позиция принадлежит GAZ 3302, разошедшемуся тиражом 6,5 тыс. экземпляров. А следом идет Gazelle Next — новых владельцев нашли 2,4 тыс. машин. Благодаря реализации 2 тыс. штук Ford Transit стал третьим. В хвосте оказались GAZ 2705 и LADA Largus, что вылилось в 1,2 и 1,1 тыс. купленных автомобилей соответственно.