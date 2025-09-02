Названы самые ликвидные авто с пробегом в России на горизонте 10 лет

Первое место досталось хорошо известной в нашей стране Toyota Corolla. Трехлетний экземпляр сегодня оценивается в среднем чуть выше 2 млн рублей, 13-летний «японец» обойдется в 1,1 млн. Условная остаточная стоимость составила 53%.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он опубликовал анализ стоимости подержанных машин, демонстрирующий, какие из них меньше теряют в цене с годами. Основой для расчетов стали прайсы автомобилей перед снятием объявления с продажи на трех ведущих классифайдах. Среднее значение посчитано по году выпуска, ценовая выборка проведена с января по август 2025 года.

Toyota Camry и Hyundai Solaris поделили второе и третье место за счет 45% условной остаточной стоимости. Kia Rio и Ceed, а также LADA Granta пробились в группу лидеров благодаря 43%. Оказалось, что у Renault Sandero всего на 1% меньше за аналогичный период.

Премиальным Mercedes-Benz E-класса и BMW 5-й серии не повезло — оба «немца» угодили в список аутсайдеров, набрав 28 и 31% по сохранности стоимости. После 10 лет владения многие хозяева уже не могут содержать такие машины, отметил эксперт.