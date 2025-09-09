В России продолжают дешеветь продержанные китайские автомобили

В нашей стране по итогам последнего летнего месяца средняя стоимость автомобилей с пробегом из Китая дошла до отметки 2,1 млн рублей. Такая цифра оказалась на 5% скромнее по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м.

Впрочем, прайсы падают и на машины с пробегом из других стран

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса «Авто.ру оценка». В то же время эксперты зафиксировали 9-процентную просадку в цене у подержанных автомобилей из Европы, Японии и Кореи. За них стали просить в районе 2,3 млн рублей, а за российские машины — 701 000 «деревянных». В последнем случае планка выросла всего на тысячу рублей за год.

Доступнее других моделей стал хорошо известный в Росси Kia Rio четвертой генерации, потерявший в цене 4,6%. В итоге прайс «корейца» составил 1,6 млн рублей. В тройку лидеров по таким же параметрам вошли Chevrolet Cobalt и Geely Emgrand EC7.

Снижение средних цен на машины с пробегом коснулось большей части округов нашей страны. Заметнее всего ситуация сказалась на Ульяновской области, где наблюдается 4-процентное падение. Следом идут Санкт-Петербург и Ленинградская область — минус 3,3%, затем Московский регион, где прайсы съехали на 1,3%.

Падение цен на «вторичке» обусловлено избыточным предложением и сдвигом спроса, заключили эксперты.