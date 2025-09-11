Какие отечественные авто с пробегом чаще всего покупали россияне в августе

По итогам последнего летнего месяца наибольшим спросом в нашей стране на вторичном рынке пользовались LADA Granta, Largus и Niva Travel. В то же время абсолютным лидером оказалась иномарка.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса «Авто.ру бизнес». По словам экспертов, в августе 2025 года наиболее востребованной моделью оказался седан Skoda Rapid, сошедший с конвейера 10 лет назад. В качестве примера приведена чешская четырехдверка, успевшая проехать 138 000 км, которую владелец решил продать за 700 000 рублей. После размещения соответствующего объявления поступило 60 звонков от потенциальных покупателей.

Вторую строчку в рейтинге завоевал хетч с французскими корнями Renault Sandero, выпущенный в 2019 году. Его оценили в 1,1 млн «деревянных» при пробеге 10,5 тыс. км. Машина нашла нового хозяина за сутки: ей заинтересовались 56 человек.

Mercedes GLC 2015 года расположился на третьей позиции. Для его реализации за 2,5 млн потребовалась пара дней и полсотни звонков. На одометре транспортного средства на момент продажи значилось 24 000 километров пробега.

Аналитики обратили внимание, что быстрее всего в конце лета у нас на «вторичке» продавались автомобили LADA, Renault, Hyundai и Kia, а также Skoda, BMW, Audi, Nissan и Mercedes с Volkswagen, на реализацию которых у продавьцов уходило не более двух дней.