Более половины россиян недовольны купленным автомобилем с пробегом

После приобретения подержанной машины, 57% российских автовладельцев сталкиваются с ее техническими неисправностями. В основном недовольство покупателей связано со скрытыми продавцами последствиями дорожных аварий, скрученным пробегом и несоответствующей технической начинкой.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные опроса, проведенного аналитиками Союза автомобильных дилеров (САД). Выяснилось, что только пятой части новых хозяев авто с пробегом не потребовалось тратиться на них в первый же год владения. Более половины россиян были вынуждены вложить до 20% от суммы сделки. Еще сильнее не повезло 6% автовладельцев, которым пришлось угрохать в свежекупленное б/у авто от 70 до 100%.

Планируя приобрести личный транспорт, 77% жителей страны сегодня даже не задумываются о новой машине и сразу начинают искать варианты на вторичном рынке. Для 71% респондентов основным критерием при покупке «ласточки» является ее стоимость. А техническая начинка и безопасность находятся только на пятой строчке предпочтений. Чуть более половины населения смотрит на пробег, а ПТС внимательно изучает лишь четверть.

По словам 42% опрошенных, они готовы уделить внимание характеристикам машины. Но только 14% проверяют, соответствуют ли указанные в бумагах цифры реальному положению дел. В итоге 54% участников опроса были не уверены, что смогут в наше время выбрать достойный автомобиль без посторонней помощи.