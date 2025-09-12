12

В России стали в 2 раза чаще продавать подержанные китайские авто

Эксперты оценили ситуацию на «вторичке» за последние пару лет

С 2023 года доля китайских автомобилей с пробегом, выставленных на продажу, в нашей стране выросла вдвое. В начале этого периода на них приходилось всего 2,4% предложений о реплизации, но перед началом осени-2025 присутствие таких машин на вторичном рынке поднялось до 5,3%. Рекордные 5,8% были зафиксированы в феврале.

Автор
Анатолий Белецкий

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование экспертов сервиса «Авито Авто», сделавших выводы, основываясь на статистике своей платформы. Оказалось, что на вторичном рынке стало больше предложений из-за массового притока в Россию новых «поднебесных» моделей. Что подтолкнуло наших соотечественников к покупке свежих «ласточек». Понятно, что от уже имеющегося личного транспорта made in China пришлось избавляться.

За лето объявлений о продаже «китайцев» стало больше на 43,9%, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом. Чаще всего стали предлагать автомобили, произведенные компаниями Great Wall, Changan и Lifan. Информация о них начала встречаться чаще на 59,7%, 52,3% и 45,3% соответственно.

Если говорить о моделях, новым владельцам наиболее активно пытались пристроить Geely Emgrand EC7 — плюс 57,2% предложений, Great Wall Hover H3 — 54,9% и Geely Atlas — 53,7%.

Остается добавить, что в ТОП-5 наиболее популярных у любителей бэушек марок летом 2025 года вошли Chery, Geely, Haval и Lifan, Changan. А лидером предпочтений признан Haval Jolion.

