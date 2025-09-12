В России стали в 2 раза чаще продавать подержанные китайские авто

С 2023 года доля китайских автомобилей с пробегом, выставленных на продажу, в нашей стране выросла вдвое. В начале этого периода на них приходилось всего 2,4% предложений о реплизации, но перед началом осени-2025 присутствие таких машин на вторичном рынке поднялось до 5,3%. Рекордные 5,8% были зафиксированы в феврале.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование экспертов сервиса «Авито Авто», сделавших выводы, основываясь на статистике своей платформы. Оказалось, что на вторичном рынке стало больше предложений из-за массового притока в Россию новых «поднебесных» моделей. Что подтолкнуло наших соотечественников к покупке свежих «ласточек». Понятно, что от уже имеющегося личного транспорта made in China пришлось избавляться.

За лето объявлений о продаже «китайцев» стало больше на 43,9%, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом. Чаще всего стали предлагать автомобили, произведенные компаниями Great Wall, Changan и Lifan. Информация о них начала встречаться чаще на 59,7%, 52,3% и 45,3% соответственно.

Если говорить о моделях, новым владельцам наиболее активно пытались пристроить Geely Emgrand EC7 — плюс 57,2% предложений, Great Wall Hover H3 — 54,9% и Geely Atlas — 53,7%.

Остается добавить, что в ТОП-5 наиболее популярных у любителей бэушек марок летом 2025 года вошли Chery, Geely, Haval и Lifan, Changan. А лидером предпочтений признан Haval Jolion.