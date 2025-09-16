В России в 4,5 раза вырос импорт машин с пробегом из Китая

С января по август текущего года в нашу страну приехало 38 000 подержанных легковушек из Поднебесной. Если провести параллель с аналогичным периодом 2024-го, можно говорить о приросте таких машин в 4,5 раза.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, активно к нам начали привозить авто с пробегом из Китая со второй половины прошлого года. Судя по всему, речь идет об ощутимых поставках, поскольку первые экземпляры добрались до РФ еще в 2022-м. В середине и конце этого лета в страну ежемесячно ввозили по 8 тыс. штук.

В первую очередь в Россию привозят подержанные Toyota. Они составляют более 20% всего импорта в сегменте. Лидером модельного рейтинга стал паркетник RAV4, завезенный на наши просторы в количестве 1932 экземпляров. Кроме того, у жителей страны пользуются спросом Corolla и Harrier, Highlander, а также Prado и C-HR.

На втором месте расположилась Honda, откусив 12,6% от общего пирога. Популярнее всего стали Breeze и CR-V, Vezel и Civic, XR-V. Немного отстаёт Volkswagen со своими 11,5%. Среди его моделей первенство досталось Golf за счет 860 экземпляров. Далее в списке значатся Tayron, Tiguan, Traru и Terramont с T-Roc.

По словам г-на Целикова, в ТОП-10 востребованных марок среди машин с пробегом из КНР входят BMW, Geely и Audi. Эксперт обратил внимание, что с ноября структура импорта имеет все шансы ощутимо измениться из новой схемы расчета утильсбора, о чем ранее писал портал «АвтоВзгляд».