Дай вам, Боже: почему россияне массово избавляются от новых китайских авто

За первое полугодие 2025 года продажи подержанных китайских авто выросли на 42%, достигнув 114,5 тысяч штук. А за год количество китайских авто на вторичном рынке РФ увеличилось в два раза. При этом средний возраст таких машин — всего 1-2 года, а пробег редко превышает 15 000-20 000 километров. Иными словами, автолюбитель, не успев купить авто made in China и толком на нем поездить, уже спешит с обновкой расстаться. И интереснее всего здесь тот факт, что замену не оправдавшему себя свеженькому китайскому «коню» водители ищут в сегменте видавших виды корейских, японских, европейских и даже российских машинах! Причем, как заметил портал «АвтоВзгляд», все это происходит в массовом порядке.

Так, если верить данным ресурса «Авито Авто», 19% граждан, выставив в этом году на продажу свой «чайнакар», немедленно начинали поиски других «колес» среди российских авто с пробегом, еще 19% — среди японских. 15,9% интересовались «немцами» и 12,9% — «корейцами». И только 16,7% пытались вновь купить транспортное средство из КНР (остальные концентрировались на изделиях из других стран).

Но еще любопытнее, что же конкретно искали люди, «наевшиеся» поднебесным автопромом. Так вот моторизованные россияне, сдавшие свои премиальные Voyah Free и Lixiang L7 присматривались к «божественной» Toyota Camry. Поверившие, но разочаровавшиеся в Haval F7x пересаживались на далеко не новый, но убедительный Toyota Land Cruiser. А бывшие владельцы бюджетных Lifan Solano, Chery Tiggo (T11) и других подобных авто отдавали предпочтение столь же «усталым», но проверенным временем LADA Priora и Granta, Ford Focus, Kia Rio и Hyundai Solaris.

Беда в том, что китайские автопроизводители, кажется, до сих пор не до конца осознали, в каких суровых условиях приходится жить их машинам в России. Они подходят к созданию автомобилей словно к выпуску смартфонов: сделали яркий, технологичный продукт на один сезон, а что будет с ним после первой же зимовки на наших дорогах — это уже проблемы владельца. Такой «гаджетовый» подход, увы, оборачивается для российских автолюбителей вполне конкретными и, что главное, из года в год одними и теми же проблемами. Что и ведет в итоге к быстрому разочарованию и радикальному избавлению от «китайцев».

Фото avtovzglyad.ru

Владельцы жалуются на тонкий металл кузова и символическую антикоррозийную защиту. После первой же зимы на порогах, колесных арках и даже на днище уже красуются предательские рыжики. Типичный отзыв на всех автофорумах о «поднебесных» авто практически всех марок и моделей звучит примерно так: «купил в 2023-м, пробег 10 000, а уже сколы до металла и ржавчина пошла, как на старом ВАЗ-2109».

Отдельная боль — это электроника. Сенсорные экраны периодически зависают, особенно в мороз, навигация подводит в самый неподходящий момент, а камеры заднего вида в дождь превращают картинку в размытое пятно: «на моей машине после 5000 км мультимедиа начала жить своей жизнью — перезагружается посреди дороги».

Турбированные двигатели демонстрируют завидный аппетит к маслу — некоторые экземпляры «чайнакаров» потребляют до литра на тысячу километров, причем дилеры лишь разводят руками, уверяя, что это «норма обкатки». Однако на форумах масса рассказов о капитальном ремонте мотора уже после 15 000 км пробега. Согласно отчету «Автостат» за февраль 2025 года, уровень гарантийных обращений у китайских брендов достигает 40-50%, в то время как у корейских конкурентов он держится на отметке 20-30%.

Фото avtovzglyad.ru

Не меньше претензий накапливается и к повседневному комфорту. Слабая шумоизоляция пропускает в салон гул шин на скоростях за сотню, свист ветра и вибрации от двигателя. Жесткая подвеска заставляет пассажиров почувствовать себя седоками в телеге: «после корейского компактного кроссовера его китайский аналог кажется слишком жестким, в пробках спина устает за час». Обещанный расход топлива тоже часто не сходится с реальностью: вместо заявленных 7-8 литров в смешанном цикле многие получают 11-14 литров в городской черте, особенно на турбированных версиях.

Дополняют картину мелочи вроде скрипучего пластика, слабых дворников и тусклых фар в непогоду. И все эти нюансы ярче всего проявляются в регионах с плохими дорогами, заставляя владельцев избавляться от машины раньше времени.

А сервисное обслуживание и последующая перепродажа превращаются в отдельное испытание. Семилетняя гарантия выглядит привлекательно только на бумаге, ведь дилерские центры в глубинке — большая редкость, а запись на плановое ТО расписана на месяцы вперед. Запчасти баснословно дороги и их приходится ждать месяцами.

Например, комплект колодок на самые популярные и распространенные в РФ китайские SUV обойдется в 12 000-15 000 рублей, в то время как на корейский аналог — всего 5000-7000: «на премиальном среднеразмерном паркетнике после 12 000 км поменял стойки — ждал детали три недели, заплатил как за новую резину». Иными словами, за ярким дизайном и богатой комплектацией авто из КНР скрывается целый ворох проблем, которые перечеркивают все их первоначальные преимущества.

Фото avtovzglyad.ru

Ну и, наконец, проблемы перепродажи. «Китайцы» теряют 35-50% цены за год, в то время как «японцы» или «корейцы» — 10-15%. Потому-то «интрижка» с «китайскими товарищами на колесах» длится максимум 2-3 года, после чего с ними расстаются, избегая дорогих ремонтов, и начинают «романы» с проверенными, пусть и престарелыми, гражданами других стран...

Так, из того же Китая к нам везут огромное число подержанных машин: 38 000 за первые восемь месяцев 2025-го, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичного период 2024-го. И структура ввозимых ТС ярко демонстрирует четкие предпочтения россиян. Более 20% всего импорта составляет продукция Toyota, собранная в КНР: в основном это RAV4, Corolla, Harrier, Highlander, Prado и C-HR.

На втором месте по объему поставок расположилась Honda с моделями Breeze, CR-V, Vezel, Civic и XR-V. Volkswagen занимает третью строчку с результатом в 11,5%. Среди его моделей лидирует Golf, за которым следуют Tayron, Tiguan, Traru, Terramont и T-Roc. Помимо них, среди наиболее ввозимых брендов вошли BMW, Audi, Hyundai, Nissan и Kia. Делайте выводы, господа...