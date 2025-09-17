Поставки легковушек с пробегом из Кореи в Россию подскочили на 88%

За восемь месяцев текущего года из Южной Кореи в нашу страну привезли 61,6 тыс. поддержанных легковых автомобилей (из Китая, для сравнения, только 38 тыс.). По сравнению с январем-августом прошлого года, доля импорта выросла на ощутимые 88%.

Такими цифрами в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, корейский автомобильный «секонд-хенд» активно начал появляться в России три года назад. Это произошло, когда глобальные автобренды ограничили или прекратили поставки своих машин к нам.

Эксперт обратил внимание, что в Корее представлена ​​достаточно богатая брендовая линейка, поэтому оттуда в РФ приезжают не только местные Kia и Hyundai. Кстати, на долю первого автопроизводителя приходится 28%, а второго — 15,1% импорта.

В итоге наиболее массовой маркой, поступающей к нам и не имеющей отношения к местным брендам, стала BMW. Доля поставок «баварцев» немного превысила 20% с января по август. В первую десятку попали Mercedes-Benz и Audi, Volkswagen и Toyota, а также Porsche.

Наиболее востребованной моделью в сегменте корейских б/у авто стал кроссовер Hyundai Palisade, разошедшийся тиражом 3868 экземпляров. Следом идут Kia Carnival, Sorento и K5. ТОП-5 замыкает BMW 5 Series

Основной объем импорта приходится на автомобили, сошедшие с конвейера три-четыре года назад, заключил аналитик.