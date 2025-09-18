Компания Pango Cars, торгующая подержанными авто, расширяет свое присутствие в России

Федеральная автомобильная система Pango Cars работает в России ровно два года, начав с реализации подержанных автомобилей китайских марок, а сейчас уже работает и с другими брендами. хотя подвела итоги двух лет деятельности на российском рынке. Сеть объединяет более 230 дилерских центров в 46 городах страны.

Одна из главных «фишек» компании: проверка и сертификация принимаемых на реализацию транспортных средств, что обещает их будущим владельцам беспроблемную эксплуатацию. При этом на проверенные авто (всего за эти годы было одобрено к продаже 30 000 ТС) распространяется гарантия.

Кроме того, фирма активно и успешно помогает клиентам в получении кредитов, оформляя ежемесячно не менее 3000 займов, что, подчеркивают ее представители, «составляет порядка 11,5% от всего объема целевого кредитования на автомобили с пробегом».

А российские автодилеры весьма заинтересовано относятся к такому проекту компании, как аукционная торговля. Здесь продаются автомобили из корпоративных и пресс-парков, партнеров, а также новые авто на специальных условиях. Сегодня в проекте зарегистрировано более 3000 участников, причем доступ предоставляется только проверенным игрокам рынка. Любопытно, что «юбиляр» первым в России запустил продажи авто с пробегом на маркетплейсах, о чем портал «АвтоВзгляд» пиал ранее.

— За два года компания сформировала федеральную платформу, которая объединяет интересы дилеров, финансовых организаций и страховых компаний, — заявил порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор Pango Cars Александр Мякинников. — В дальнейшем мы планируем сосредоточиться на развитии цифровых сервисов, увеличении объемов кредитования и страхования, расширении дилерской сети и интеграции с ключевыми площадками рынка...