8

Названы регионы России, где чаще всего продают свежие машины с пробегом

Выяснилось, где потенциальному покупателю надо искать приличную подержанную машину

В нашей стране за первые восемь месяцев текущего года больше всего объявлений о продаже автомобилей не старше пяти лет было размещено в столице. а вообще доля таких авто в общем количестве предложении о реализации машин с пробегом составляет всего 13,9%. В Первопрестольной же оказалось сосредоточено около четверти такого транспорта от общего объема в сегменте — 25,5%.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Названы регионы России, где чаще всего продают свежие машины с пробегом

Следом за Москвой в рейтинге идет Дагестан благодаря 19,9%, за счет 18,6% тройку лидеров замкнула Омская область. Буквально ей в спину дышит Новосибирская, чьи показатели всего на 0,1% ниже. В ТОП-5 удалось попасть Чеченской республике, где было выявлено 18,4% продаваемых автомобилей с минимальным пробегом.

Отметим, в первую десятку удалось войти Татарстану, Ставропольскому краю и Северной столице, а также Самарской области и Северной Осетии.

На сегодняшний день приобретение машины, сошедшей с конвейера меньше пяти лет назад, позволит водителю владеть личным транспортом с довольно продвинутой технической начинкой. В то же время пробег будет, как правило, небольшим, а ценник — выгодным, отметили эксперты сервиса «Авито Авто», поделившиеся результатами мониторинга объявлений на своей платформе.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему на отечественном рынке сложно продать подержанные китайcкие авто.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует