Названы регионы России, где чаще всего продают свежие машины с пробегом

В нашей стране за первые восемь месяцев текущего года больше всего объявлений о продаже автомобилей не старше пяти лет было размещено в столице. а вообще доля таких авто в общем количестве предложении о реализации машин с пробегом составляет всего 13,9%. В Первопрестольной же оказалось сосредоточено около четверти такого транспорта от общего объема в сегменте — 25,5%.

Следом за Москвой в рейтинге идет Дагестан благодаря 19,9%, за счет 18,6% тройку лидеров замкнула Омская область. Буквально ей в спину дышит Новосибирская, чьи показатели всего на 0,1% ниже. В ТОП-5 удалось попасть Чеченской республике, где было выявлено 18,4% продаваемых автомобилей с минимальным пробегом.

Отметим, в первую десятку удалось войти Татарстану, Ставропольскому краю и Северной столице, а также Самарской области и Северной Осетии.

На сегодняшний день приобретение машины, сошедшей с конвейера меньше пяти лет назад, позволит водителю владеть личным транспортом с довольно продвинутой технической начинкой. В то же время пробег будет, как правило, небольшим, а ценник — выгодным, отметили эксперты сервиса «Авито Авто», поделившиеся результатами мониторинга объявлений на своей платформе.

