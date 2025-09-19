Названы самые популярные подержанных легковушки в России в августе

В августе 2025 года в нашей стране было реализовано 565,5 тыс. легковых машин с пробегом. По сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, спрос вырос на 1%, но если сравнивать с июлем года нынешнего, то он слегка просел — на 0,3%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, на «вторичке» сохраняют лидерство модели LADA за счет 137,5 тыс. перепроданных авто. Автомобили Toyota с показателем 57 тыс. экземпляров расположилась следом. Следующие позиции занимают Kia и Hyundai, поскольку на долю первого корейского бренда пришлось 33,3 тыс. пристроенных бывшими владельцами экземпляров, а второго — 31,7 тыс. Благодаря 25,1 тыс. машин, перешедших из рук в руки, ТОП-5 замкнул Nissan.

Половина брендов из первой десятки демонстрирует отрицательную динамику к уровню месячной давности. Сильнее всего это выражено в случае Honda и Toyota — минус 2,5% в каждом случае. Наиболее заметный рост к середине лета показал Volkswagen, подросший на 2,6%. При взгляде на ситуацию 12-месячной давности становится очевидно, что она близка к сегодняшним реалиям. То есть пять марок вышли в минус, и столько же — в плюс. При этом «Хонда» смогла прибавить больше конкурентов — 5,8%, а у Renault зафиксировано самое ощутимое падение — 5,2%.

В очередной раз наиболее востребованной моделью на вторичном рынке стала вазовская «семерка»: в августе россияне приобрели 13,5 тыс. экземпляров. В первую тройку аналитики включили Kia Rio и Hyundai Solaris, разошедшиеся тиражом 11,1 тыс. и 10,8 тыс. шт.