В России на 58% рухнула выдача кредитов на машины с пробегом

В текущем году с января по август россияне получили 284 тыс. займов на приобретение подержанных автомобилей. Свежие цифры говорят о 58-процентном обрушении по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

В то же время рынок не упал

Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в денежном выражении объем автокредитов по моделям с пробегом снизился еще больше — до 340 млрд рублей или на 63%. При этом вторичный рынок демонстрирует уровень прошлого года. Новых владельцев нашли 3,87 млн бэушек за месяц, в годовом выражении зафиксирован рост на 0,3%.

Эксперт назвал две связанные между собой главные причины сложившейся ситуации. Во-первых, основная часть отечественной «вторички» представлена возрастными и доступными машинами. Из них 70% сошли с конвейера более 10 лет назад, а ценник около 40% не превышает полумиллиона «деревянных». Во-вторых, вместо кредитов под залог автомобиля покупатели используют потребкредит, одалживают денег у знакомых или пользуются услугами микрофинансовых организаций, несмотря на дикие проценты. В сегменте остаются только проверенные дилерские «ласточки», которые, кстати, встречаются все реже.

Поскольку банки не слишком любят связываться с машинами с пробегом, одобрение кредитов на последние стало ниже на четверть, доля рынка сжалась до 7,4%.

Г-н Целиком обратил внимание, что автокредиты на подержанные модели никто не субсидирует. Тем временем выросла банковская ставка, чье среднее значение за восемь месяцев 2025 года достигло 26,3%. А это на 5,7% выше прошлогодних цифр.