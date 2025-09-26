Более 70% машин с пробегом, продающихся в России, старше 10 лет

В нашей стране объем рынка подержанных автомобилей с пробегом стабильно высок. Так, с января по август 2025-го на «вторичке» новых владельцев нашли 3,87 млн машин.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. При этом, по его словам, количество новых поступлений на рынок б/у авто ежегодно сокращается, что и является его главной проблемой. За восемь месяцев 2025-го свыше 70% сделок в сегменте касалось «железных коней», покинувших конвейер более десяти лет назад. А возраст около четверти подержанных авто и вовсе перевалил за двадцатку.

Если говорить о брендах, то доля «Лады» превышает 25%, каждая десятая «ласточка» носит шильдик Toyota. Также в ТОП-10 самых востребованных брендов эксперт включил Hyundai и Kia, Chevrolet и Nissan, Ford, Volkswagen, Honda и Renault.

Лидер модельного рейтинга «вторички» — старая во всех смыслах вазовская «семерка». Она, кстати, попадает в сегмент подержанных моделей дешевле полумиллиона рублей, который занимает примерно 40% от общего объема продаж.