Эксперт Стрельбицкий объяснил, в каких случаях не стоит ремонтировать «бэушку»

Перепродать или починить? Многие владельцы подержанных автомобилей с серьезными неисправностями задаются этим вопросом. Но поломка поломке рознь — далеко не всегда имеет смысл вкладываться в большой ремонт. А когда именно он нецелесообразен, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий отметил, что лучше продать «бэушку», если выявлены серьезные проблемы с автоматической коробкой передач или двигателем. И в том, и в другом случае ремонт влетит в копеечку и — с наибольшей долей вероятности — не окупится.

Если автомобиль попал в серьезную аварию и у него поврежден кузов, то его восстановление тоже потребует больших затрат, времени и нервов — ведь найти хорошего мастера, способного сделать все аккуратно и «по правилам», крайне сложно. К тому же даже после качественного ремонта цена машины сильно опустится, а со временем могут проявиться скрытые проблемы.

Важно также помнить, что сильная ржавчина на несущих элементах и деталях подвески ощутимо снижает уровень безопасности транспортного средства. Бороться с ней долго и дорого, а результат никогда не гарантируется. Поэтому такой автомобиль лучше продать как есть — на запчасти.

Имеет смысл избавиться от машины и в том случае, если проявились «неуловимые» проблемы с электрикой и электроникой — их в современных легковушках может быть масса. Диагностика и замена блоков управления стоят дорого, да и зачастую это не помогает.

— Принятие решения о ремонте или продаже должно основываться на экономическом расчете. Рекомендуется оценить рыночную стоимость автомобиля в исправном состоянии, вычесть из нее стоимость предстоящего ремонта и сравнить полученную цифру с реальными предложениями на рынке для автомобиля с такой неисправностью. Если разница невелика или отрицательна — продажа является наиболее логичным и выгодным шагом, позволяющим остановить финансовые потери и перейти к новому, более надежному автомобилю, — подытожил эксперт.