Пертурбации отечественного автомобильного рынка имени 2022-го года — экстренный переход на китайские автомобили — жестко прошелся по отрасли такси: многие «извозчики» кризиса не пережили, а пережившие вынуждены были перестраиваться. Одним из первых «обновлений» парков стал оперативно поставленный на московский, некогда «реношный», конвейер SUV «Москвич 3» — первенец возрожденного бренда. Многим простым пользователям машина не понравилась, однако таксисты поделились альтернативным мнением о «паркетнике». Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

«Москвич 3», вставший в серию 23 ноября 2022 года, в целом определил будущее отечественного рынка: новая страница представляла собой активную интеграцию «поднебесных» автомобилей в отечественный автопром с той или иной степенью их локализацию на российских конвейерах, простаивающих после исхода импортных брендов.

Почему именно компания JAC с ее моделью JS4 была избрана столичными властями для реанимации бывшего завода Renault мы не знаем, но можем догадываться: выбор был сделан путем оценки оперативности постановки на конвейер. Кто самый быстрый — того и договор. Иными причинами подобный автомобиль вряд ли бы оказался в Печатниках: уж больно устаревший и неинтересный с любой точки зрения продукт.

Однако «Москвич 3» появился, встал на конвейер и начал, пусть и не очень быстро распространяться по автопаркам: в том числе — таксомоторным. Встретили его, естественно, с прохладой, однако в тариф «Комфорт» машина попала и, как следствие, постепенно начала подменять «вышедшие в тираж» Skoda. Вынужденная замена? Несомненно. Сравнимы автомобили? Нет, даже с завязанными глазами.

Фото: Shatokhina Natalia/globallookpress.com

Но судьба распорядилась так, как распорядилась, а новинка московского конвейера постепенно замелькала на улицах Первопрестольной. И вот по прошествии трех лет на вызов из приложения приезжает совсем уже не новенький «Москвич 3» с простым русским мужиком за рулем. Значит, обсудим машинку.

Итак, чуда не произошло: русско-китайская «трешка» — это неудобные (особенно сзади) кресла, чудовищная шумоизоляция, посредственная управляемость и дрянная музыка. И тут совершенно внезапно водитель, что откатывает уже второй «космич», поделился удивительными особенностями эксплуатации: скромный расход в 7 литров, причем заправляется автомобиль исключительно АИ-92 и самая низкая цена аренды (2200 рублей в день) делают его очень привлекательным для «рулевых», работающих в тарифе «Комфорт».

За 150 000 километров пробега в режиме «такси» при регулярной замене масла в двигателе (каждые 10 000 км), машина практически не потребовала ремонтов: подвеска — заводская, а единственный простой был связан с фирменной заменой сальника в КП. Ни двигатель, ни трансмиссия нареканий не вызывали, а кузов, который спрятан под ливреей, не заржавел.

Фото: globallookpress.com

Правда, как рассказал наш собеседник, повреждения лакокрасочного покрытия надо ремонтировать мгновенно — «цветет» в ту же секунду. Общий вердикт: машина простая и кондовая, не требовательная и крепкая, для работы — пойдет.

Вот такие чудеса происходят в Печатниках: то ли место намоленное, то ли — руки, но с конвейера в этом районе Москвы сходят машины с одинаковыми характеристиками. Даже если в основе — «китаец».