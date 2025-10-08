Ввоз подержанных машин из Кореи в Россию увеличился на 68%

В начале осени в нашу страну завезли из Южной Кореи 10 700 легковых машин с пробегом. По сравнению с августом рост импорта не особо впечатляет, поскольку он составил всего 3,5%. Но если проводить параллель с сентябрем прошлого года, речь идет об увеличении поставок на 68%.

Статистикой в своем телеграм-канале поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, самыми востребованными оказались автомобили с шильдиками Kia: к нам приехали 2980 экземпляров. За счет 2079 машин на второе место вышла BMW, а тройку лидеров замкнула Hyundai с результатом 1759 штук. В топ-5 включены Mercedes-Benz и Audi.

Чемпионом модельного рейтинга стал кроссовер Hyundai Palisade — 731 экземпляр. Затем идут Kia Sorento и Carnival, что вылилось в 575 и 565 автомобилей. В хвосте первой пятерки значатся BMW 5-й серии и Kia K5.

По мнению г-на Целикова, корейские модели с пробегом являются реальной альтернативой свежим китайским машинам.