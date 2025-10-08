Средняя цена авто с пробегом в России опустилась ниже 1,4 млн рублей

По итогам первого осеннего месяца средняя стоимость подержанной легковой машины на отечественном авторынке достигла 1 396 000 рублей. Прайс находился выше этой отметки чуть больше года — в течение последних 13 месяцев.

Такое произошло впервые за долгое время

Статистикой поделились эксперты аналитического агентства «Автостат». Они напомнили, что средняя цена автомобиля с пробегом в России впервые перевалила за 1,5 млн в сентябре 2023 года, а через три месяца речь шла уже о 1,6 млн целковых.

Согласно подсчетам аналитиков, средний ценник на «вторичке» упал в начале осени на 5,4%, если проводить параллель с аналогичным периодом 2024-го. Тогда за «железного коня» с пробегом просили 1 476 000 «деревянных». В то же время наблюдается просадка на 2,2% по сравнению с августом.

Эксперты обратили внимание, что подержанные автомобили в нашей стране подешевели, поскольку выросло количество объявлений об их продаже. То есть на рынке стало больше предложений.