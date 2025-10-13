Эксперт Ковалев перечислил главные проблемы подержанных автомобилей Skoda

Автомобили Skoda пользуются высоким спросом на российской вторичке — чешский бренд уже много лет уверенно держится в первой десятке самых популярных марок. Но это вовсе не значит, что его машины лишены недостатков — проблемы, конечно же, есть и у них. А какие именно, рассказал эксперт.

Как в беседе с «Российской газетой» отметил автомобильный эксперт Александр Ковалев, машины Skoda хороши тем, что сочетают в себе надежность, неплохую динамику и экономичность в плане расходов на обслуживание. Кроме того, чешский производитель заложил в конструкцию определенный запас прочности, благодаря чему эти авто хорошо переносят небольшой тюнинг.

Однако и у них есть свои слабые места. Например, у Superb и Octavia разных лет часто возникают проблемы с электрикой — от неисправностей блоков управления до повреждений контактов в дверных жгутах. Тем временем у Fabia и Rapid «слабые» коробки передач. Особенно у машин 2008-2011 годов, которые комплектовались «роботами» DQ200.

— Избегать этих моделей целиком не стоит, но подходить к выбору нужно с пониманием рисков. Даже если моторы Skoda хорошо переносят увеличение мощности, оптимальным вариантом остается автомобиль в заводском исполнении. У него предсказуемый ресурс, более прозрачная история обслуживания и стабильные условия эксплуатации — такой автомобиль, скорее всего, будет без неприятных сюрпризов, — подытожил эксперт.