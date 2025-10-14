Цена машин с пробегом в России откатилась к уровню 2023 года

Статистикой поделились эксперты сервиса «Авто.ру Оценка». По их словам, по итогам первого осеннего месяца за подержанные российские авто стали просить на 8,5 тыс. рублей меньше, чем в августе — 690 тыс.
В свою очередь, «китайцы» подешевели до 2,08 млн рублей, что на 1,5% меньше по сравнению с концом лета. Аналогичное снижение зафиксировано у моделей из Кореи, Японии и Европы, и это вылилось в 2,25 млн рублей. Последняя группа за год потеряла больше других брендов, речь идет о 9%.
Спрос на легковушки с пробегом ощутимо увеличился из-за возможных изменений ставки утилизационного сбора. Он вполне может затронуть и «вторичку», отметили аналитики.
За указанный период максимальное снижение ценника зафиксировано у Kia Rio четвертого поколения. Потеряв 5% стоимости, он оценивается в 1,47 млн рублей.