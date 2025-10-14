237

Цена машин с пробегом в России откатилась к уровню 2023 года

Больше всего подешевел Kia Rio

На фоне избытка предложения в сентябре текущего года в нашей стране снизилась средняя стоимость легковых автомобилей с пробегом не старше 15 лет. В итоге их прайс опустился до уровня двухлетней давности.

Анатолий Белецкий

Изображение Цена машин с пробегом в России откатилась к уровню 2023 года

Статистикой поделились эксперты сервиса «Авто.ру Оценка». По их словам, по итогам первого осеннего месяца за подержанные российские авто стали просить на 8,5 тыс. рублей меньше, чем в августе — 690 тыс.

В свою очередь, «китайцы» подешевели до 2,08 млн рублей, что на 1,5% меньше по сравнению с концом лета. Аналогичное снижение зафиксировано у моделей из Кореи, Японии и Европы, и это вылилось в 2,25 млн рублей. Последняя группа за год потеряла больше других брендов, речь идет о 9%.

Спрос на легковушки с пробегом ощутимо увеличился из-за возможных изменений ставки утилизационного сбора. Он вполне может затронуть и «вторичку», отметили аналитики.

За указанный период максимальное снижение ценника зафиксировано у Kia Rio четвертого поколения. Потеряв 5% стоимости, он оценивается в 1,47 млн рублей.

