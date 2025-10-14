Цена машин с пробегом в России откатилась к уровню 2023 года

На фоне избытка предложения в сентябре текущего года в нашей стране снизилась средняя стоимость легковых автомобилей с пробегом не старше 15 лет. В итоге их прайс опустился до уровня двухлетней давности.

Статистикой поделились эксперты сервиса «Авто.ру Оценка». По их словам, по итогам первого осеннего месяца за подержанные российские авто стали просить на 8,5 тыс. рублей меньше, чем в августе — 690 тыс.

В свою очередь, «китайцы» подешевели до 2,08 млн рублей, что на 1,5% меньше по сравнению с концом лета. Аналогичное снижение зафиксировано у моделей из Кореи, Японии и Европы, и это вылилось в 2,25 млн рублей. Последняя группа за год потеряла больше других брендов, речь идет о 9%.

Спрос на легковушки с пробегом ощутимо увеличился из-за возможных изменений ставки утилизационного сбора. Он вполне может затронуть и «вторичку», отметили аналитики.

За указанный период максимальное снижение ценника зафиксировано у Kia Rio четвертого поколения. Потеряв 5% стоимости, он оценивается в 1,47 млн рублей.