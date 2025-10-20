Эксперт Ковалев назвал главные проблемы подержанных BMW

Многие водители считают BMW эталоном надежности и высочайшего инженерного уровня. Нынешние двигатели серии B могут похвастать большим ресурсом, а автоматические коробки ZF, которыми комплектуются «баварцы», легко проходят свыше 300 тысяч км. Но, конечно, и у машин этой марки есть свои слабые места.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал автоэксперт Александр Ковалев, одной из таких спорных разработок стал четырехцилиндровый мотор N20, который ставили на автомобили с 2011 по 2018 год. Владельцы часто жалуются на проблемы с цепью ГРМ, постоянные течи масла и быстрый износ поршневой группы.

Но даже несмотря на то, что после 2015 года двигатель улучшили и многие недочеты устранили, покупать машины BMW 2011-2014 годов с этим мотором нужно очень осторожно. Если конкретнее, то речь идет о моделях 3-й и 5-й серий, а также о кроссоверах X1 и X3.

Похожими «болячками» страдает двигатель N13, который инженеры BMW создавали в сотрудничестве с Peugeot. Эти моторы можно встретить на более компактных моделях — 1-й и 2-й сериях, выпускавшихся в период с 2011 до 2016 года.