Продажи автомобилей с пробегом выросли в России на 4,5%

В начале осеннего сезона жители нашей страны приобрели 553,3 тыс. подержанных легковых автомобилей. Если проводить параллель с аналогичным периодом прошлого года, продажи увеличились на 4,5%, но просели на 2,1% по сравнению с концом минувшего лета.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, 26,3% купленных в сентябре автомобилей с пробегом имели российский шильдик. Японские модели слегка отстают, но только слегка — у них в активе 26,1%.

В то же время спрос на машины из Южной Кореи и Германии почти в два раза меньше. Первым досталось 13,6% рынка, вторым — 13,5%. Поклонники «американцев» обеспечили им долю 6,9%. Цифры по «китайцам», «французам» и «чехам» еще скромнее — 4,8 и 4,5, а также 2,2% соответственно.

Аналитики обратили внимание, что около 50% приобретенных в сентябре легковушек с пробегом пришлось на «Ладу», «Тойоту», «Киа», «Хендэ» и «Ниссан».