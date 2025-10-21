В России стали в два раза реже выдавать кредиты на подержанные машины

По ряду причин российские банки начали с меньшим энтузиазмом выдавать займы на покупку автомобилей с пробегом. В начале осени объем финансирования таких сделок сократился вдвое по сравнению с прошлым годом, что вылилось в 44 млрд рублей.

Как сообщают «Известия», доля кредитов на бэушки в общем объеме выдач тоже упала. В итоге в сфере автокредитования займы на подержанные автомобили дошли до 20% от общего объема, хотя в 2024-м речь шла о 40%. В то же время кредиты на новые машины просели до 146,3 млрд рублей с прежних 153,4.

По мнению экспертов, банки стали менее охотно помогать покупателям автомобилей с пробегом из-за ощутимых рисков для себя и состояния отечественного рынка в целом. Займ для приобретения транспорта на вторичном рынке дороже в том числе потому, что для этого сегмента не действует господдержка. В итоге средняя ставка превышает 26%, при том что для новых авто она составляет около 10%.

Машина с пробегом признана рискованным активом в качестве залога по кредиту. При банкротстве заемщика повидавшую виды «ласточку» непросто оценить и перепродать. К тому же со временем она начнет дешеветь.