Импорт автомобилей в Россию через Дальний Восток увеличился на 38%

С января по сентябрь текущего года через пропускные пункты на Дальнем Востоке в Россию для личного пользования ввезли 286 тыс. автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го объем импорта вырос на ощутимые 38%.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на службу организации таможенного контроля Дальневосточного таможенного управления. Оказалось, что по итогам первого осеннего месяца поставки иномарок в нашу страну подскочили в 2,8 раза к сентябрю прошлого года.

Через Дальний Восток к нам, как правило, добираются машины с шильдиками европейских и, конечно же, китайских брендов. Подавляющее большинство таких авто, а именно 94%, сошли с конвейера минимум три года назад или еще раньше.

Кстати, за первые девять месяцев 2025-го в той же локации стали чаще пропускать через границу грузовики, их поток вырос на 21%. В общей сложности за указанный период на въезд и выезд проследовали 463,2 тыс. тягачей и фур.

