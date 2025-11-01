Российский рынок подержанных пикапов подрос на 6% за сентябрь

В начале осени текущего года жители нашей страны приобрели 3127 пикапов с пробегом. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го спрос на подержанные грузовичк вырос на 6,4%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, лучше всех дела идут у «Тойоты», поскольку в ее случае новых владельцев нашли 779 грузовичков. То есть японский бренд сумел откусить четверть от общего пирога.

Mitsubishi заняла в районе 19% рынка, россияне купили 582 пикапа с трилистником за обозначенный период. В свою очередь, нашему УАЗу досталась 11-процентная доля, поскольку ему удалось реализовать 353 соответствующих автомобиля. В итоге на тройку лидеров пришлось 55% «вторички» в сегменте.

Toyota Hilux, разошедшаяся в сентябре 2025 года тиражом 667 машин, по-прежнему является у нас самым популярным пикапом с пробегом. Следом идут Mitsubishi L200 — 579 проданных экземпляров и УАЗ «Пикап» — 353 штуки.