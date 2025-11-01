Россияне скупили почти все машины с пробегом в Китае и Южной Корее

У российских перекупщиков, специализирующися на китайских и корейских автомобилях, назрел кризис. После ажиотажного спроса перед грядущим пересмотром схемы расчета утильсбора на «вторичке» соответствующих азиатских государств остались машины в настолько плохом состоянии, что их нет смысла везти в нашу страну.

Об этом сообщает телеграм-канал Shot. Согласно данным паблика, на территории Южной Кореи и Китая на сегодняшний день закончились автомобили с пробегом, которые обычно пользуются спросом у отечественных водителей.

Например, в конце прошлого месяца на южнокорейском рынке в приличном состоянии предлагали всего пару подержанных кроссоверов BMW Х3. В среднем они оценивались в 4,5 млн рублей. Еще можно было рассчитывать на восемь баварских M3 по 8,5 млн целковых, но X5 младше пяти лет уже расхватали даже в КНР.

Предложения о продаже машин более массового бренда Kia, хорошо знакомого нашим соотечественникам, перестали публиковаться. А все, что осталось в возрасте от трех до пяти лет, исчезает буквально на глазах, несмотря на 20-процентный скачок цен в сентябре.