Эксперт Курбаков рассказал об опасностях покупки подержанных авто за рубежом

Многие специалисты рекомендуют россиянам, решившим заказать авто из-за границы, обратить внимание на японский и корейский рынки — там можно купить действительно хорошую машину с небольшим пробегом и богатой комплектацией по привлекательной цене. Однако есть нюансы.

Как в беседе с «Российской газетой» объяснил директор отдела маркетинга Jorden Евгений Курбаков, состояние автомобилей из Японии или Кореи часто почти идеальное, что объясняется бережным отношением к технике и отсутствием агрессивных реагентов на дорогах.

Схема покупки обычно следующая: компании или частники приобретают машины на аукционах в Японии или Корее. Затем авто отправляют во Владивосток, где они проходят таможню, после чего их либо забирают клиенты, либо доставляют в другие регионы России на автовозах.

Однако, несмотря на доступность услуги, важно помнить о рисках. В последнее время участились случаи мошенничества, когда в мессенджерах предлагают быстрый перегон автомобилей по заманчивым ценам. Злоумышленники часто требуют оплату криптовалютой, что должно сразу насторожить. Их цель — получить деньги, и они на самом деле не поставляют машины.

Поэтому эксперт советует работать только с проверенными компаниями, которые давно на рынке и имеют хорошую репутацию. Одним из признаков надежности является активность продавца в соцсетях: публикации отчетов о сделках, видеообзоров и проверок авто. Наличие офиса, где можно лично посмотреть машину, тоже огромный плюс. А вот требование оплаты криптовалютой или переводом на личную карту — явный признак «развода».

При получении автомобиля важно правильно его проверить. Даже если вы забираете машину сами, рекомендуется взять независимого специалиста. Он сверит состояние авто с аукционным отчетом и номером кузова.

Не стоит экономить и на доставке машины в ваш город. Лучше выбрать автовоз — транспортировка, например, до Москвы обойдется примерно в 150 тысяч рублей. Недешево, но это разумная плата за сохранность «ласточки», ведь самостоятельный перегон тоже таит в себе множество рисков.