Эксперт Трушкова рассказала, сколько на самом деле служат разные узлы автомобиля

Выбирая подержанный автомобиль, мы, конечно же, обращаем внимание на его пробег. И настораживаемся, если видим большое число на одометре. Но этот параметр сам по себе ничего не значит, поскольку одна машина может быть в приличном состоянии на 300 000 км, а другая — «посыпаться» уже после 150 тысяч.

Так в беседе с «Российской газетой» сказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. И добавила, что бензиновые легковушки «ходят» в среднем 250-300 тысяч, дизельные — 350-500, ресурс легкого коммерческого транспорта — до 700 тысяч, премиальных авто при условии должного обслуживания и ухода — более 500 тысяч, «бюджетников» — 150-200 тысяч.

Если говорить о конкретных системах, узлах и деталях, то, например, кузов при хорошей оцинковке и антикоррозийной обработке служит 20-30 лет. Рама у внедорожников и грузовиков — более 500 тысяч км. Механические коробки передач «ходят» по 300-400 тысяч, «автоматы», вариаторы и «роботы» — 150-250 тысяч. В случае последних крайне важно вовремя менять трансмиссионную жидкость и не допускать перегревов.

Средний срок службы блока цилиндров и ГБЦ — 300-500 тысяч. Ремней и цепей ГРМ — всего 60-120, нужно регулярно проводить замену. У турбины, по словам эксперта, ресурс — до 250 тысяч км, у системы впрыска и ТНВД — 150-200 тысяч. Довольно часто на машинах с МКП приходится «обновлять» сцепление — оно «живет» 80-150 тысяч. Кроме того, быстро (за 40-100 тыс.) выходят из строя элементы подвески, тормозные диски (50-100 тыс.) и колодки (20-50 тыс.).