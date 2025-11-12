Подержанные иномарки в России подешевели до 2 млн рублей

Об этом сообщают эксперты сервиса «Авто.ру Оценка». Согласно их подсчетам, «китайцы» на вторичном стали доступнее почти на 4% по сравнению с сентябрем. Средняя стоимость «японцев», «корейцев» и «европейцев» упала чуть меньше, составив 2,19 млн рублей. Такие цифры на 11% демократичнее, чем в прошлом году.
В октябре больше всего потеряли в цене Datsun mi-DO, Lifan Solano и вазовская «десятка». При желании приобрести их теперь в кармане нужно иметь 521, 303 и 264 тыс. руб. соответственно. В топ-5 по тому же признаку вошли Skoda Superb за 1 млн «целковых» и LADA 4x4 за полмиллиона.
Снижение средней стоимости подержанных машин зафиксировано почти в 70 российских регионах. В топе оказалась Вологодская область, где падение дошло до 9% или 1,12 млн рублей. Первую тройку замкнули Ярославская и Калининградская область.