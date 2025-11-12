Подержанные иномарки в России подешевели до 2 млн рублей

В середине осени на отечественном рынке за заграничные машины с пробегом не старше 15 лет стали просить около 2 млн рублей. Планка по отечественным моделям за тот же период задержалась на отметке около 700 тыс. рублей.

Об этом сообщают эксперты сервиса «Авто.ру Оценка». Согласно их подсчетам, «китайцы» на вторичном стали доступнее почти на 4% по сравнению с сентябрем. Средняя стоимость «японцев», «корейцев» и «европейцев» упала чуть меньше, составив 2,19 млн рублей. Такие цифры на 11% демократичнее, чем в прошлом году.

В октябре больше всего потеряли в цене Datsun mi-DO, Lifan Solano и вазовская «десятка». При желании приобрести их теперь в кармане нужно иметь 521, 303 и 264 тыс. руб. соответственно. В топ-5 по тому же признаку вошли Skoda Superb за 1 млн «целковых» и LADA 4x4 за полмиллиона.

Снижение средней стоимости подержанных машин зафиксировано почти в 70 российских регионах. В топе оказалась Вологодская область, где падение дошло до 9% или 1,12 млн рублей. Первую тройку замкнули Ярославская и Калининградская область.