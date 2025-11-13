Цвет денег: за что перекупщики и мастера СТО не любят красные машины

Перекупщик сможет заработать на сделке только в одном случае: купит дешево — продаст дорого. Оттого и бешеный торг на старте, что отталкивает от подобных сделок многих продавцов подержанных машин, а также явно завышенная цена перепродажи, с которой можно, не теряя прибыли, выбраться «в плюс» на выходе. Однако есть еще один важный нюанс: исход дела решает все же внешний вид авто. А у красных машин, говорят, в этом вопросе есть один очень серьезный недостаток. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Сколько бы не твердили с «голубого экрана» про экологичность-экономичность и финансовую целесообразность, покупаем мы все-таки глазами. Нравится внешне — берем, особо не раздумывая, а не приглянулось — так никакими доводами не убедишь. Транспортное средство — не исключение, разве что чувства при ее выборе резко обостряются: цена высока, а приобретаем надолго, так уж повелось.

Именно по этой причине каждый выставленный на торги автомобиль должен быть «набриолинен», блистать и сверкать каждой гранью, выражая собой абсолютный идеал. Автомобили с пробегом — не исключение: перекупщики об этой народной особенности прекрасно знают, не скупясь на различные «лайфхаки». Тут и полировки, и подкрасы, и различные чистилки-вонючки — все идет в дело. Лишь бы товар выглядел дороже и привлекательнее.

Но далеко не каждый «лот» можно оперативно и недорого «в форму» привести. Стоит машине обрести, скажем, сквозную коррозию или другой серьезный визуальный дефект, как перекупы мгновенно теряют интерес. Например, сошедший с детали лак: так бывает, когда ее ремонтировали некачественными составами или с нарушением технологии, но случается конфуз и с заводской деталью.

И особенно часто, что удивительно, именно на красных машинах: бытует мнение, что в составе алого колера есть компонент, не позволяющий верхнему защитному слою крепко держаться за базу, приводя к отслоению.

Опрошенные маляры, традиционно, так не считают, но признаются: с красным работать действительно сложно, укрывает он плохо, да и с оттенками — вечная беда. Самой краски нужно в полтора раза больше, чем, скажем черной. Отсюда и ценообразование соответствующее.

Если лак частично сошел — просто «перелачить» деталь невозможно, нужно матировать и красить заново. А это дорого, до 30-40 тысяч рубликов за элемент, если речь идет о крыше или капоте. Переход на красном тоже возможен лишь рукой мастера, которая дешевой идеологически быть не может.

А «барыги» — только за дешевый ремонт, ведь любое их вложение — сокращение потенциального дохода. Да и любой толщиномер, так любимый сегодня поголовно всеми автолюбителями от профи до «чайников», тут же покажет вмешательство. Так что красную машину перекупщик будет осматривать с двойным вниманием, а торговаться — с двойным рвением. Да и откажется от сделки проще: уж слишком они сложные и дорогие, эти красные. Проще синюю или черную «тачку» поискать — на нее и спрос будет куда выше.