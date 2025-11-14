Названы модели Audi, которые лучше не покупать на вторичном рынке

Современные автомобили с шильдиками четырех колец считаются довольно надежными, но так было не всегда. Компания Audi, как и любая другая, ставила технические эксперименты, и не все из них заканчивались хорошо.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал автомобильный эксперт Александр Ковалев. И добавил, что особенно тщательно нужно проверять Audi начала 2000-х годов. Именно тогда у ингольштадтцев появилась роботизированная коробка передач DSG, и первое поколение трансмиссии получилось крайне неудачным.

В частности, это касается коробки DQ250, которую устанавливали на модели Audi A1, A3 и TT. Поэтому, присматриваясь к таким машинам, важно проверить работу трансмиссии и внимательно изучить историю обслуживания узла.

Если же вы выбираете «Ауди» посвежее — 2010-х годов — то важно помнить, что модели A4 и A6 славились «масложором», который негативно сказывался на ресурсе силового агрегата.

— При выборе таких автомобилей необходимо тщательно изучить историю обслуживания, а экземпляры с частой сменой владельцев лучше исключить — это почти всегда говорит о скрытых технических проблемах, — подытожил эксперт.