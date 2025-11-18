В России на 15% увеличился импорт автомобилей с пробегом

С января по октябрь текущего года из-за рубежа до нашей страны добрались 382,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом доля импорта подросла на 15%.

Большинство подержанных иномарок к нам по-прежнему привозят из Японии

Статистикой в своем телеграм-канале поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, ключевым импортером для России в рамках обозначенного временного периода осталась Япония, не взирая на 10-процентную просадку по поставкам. На сей раз на Страну восходящего солнца пришлось в районе 45% от общего объема — 171,5 тыс. штук.

В то же время Грузия, Китай и Южная Корея ухитрились существенно увеличить поток машин с пробегом, ввозимых на территорию России. Речь идет о 7,8%, 15,2% и 22,5% соответственно, подразумевается и доля импорта, и объемы. Причем в случае Страны утренней свежести поставки скакнули вверх на 88%, а Поднебесная и вовсе вышла на 300%.

Остается сказать, что машины с мотором, выдающим более 160 л.с., заняли 46% в структуре импорта.