Продажи машин с пробегом в России вышли на рекорд в октябре

По итогам середины осени в нашей стране приобрели 653 тыс. подержанных легковых автомобилей. Если проводить параллель с октябрем 2024-го, спрос вырос на 8% и на 18% к сентябрю. Такие показатели стали рекордными.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, прежний максимум зафиксировали 12 месяцев назад, когда на отечественной «вторичке» нашли своих владельцев 605,3 тыс. подержанных машин.

Сложившаяся ситуация вызвана эффектом отложенного спроса, который возник за несколько предыдущих месяцев. Свою роль также сыграли снизившиеся ставки по банковским вкладам, что подтолкнуло часть населения уйти от сберегательной модели поведения. В списке тех же факторов числится и новая схема расчета утильсбора, вступающая в силу с 1 декабря.

Аналитики обратили внимание, что за 10 месяцев текущего года наши соотечественники приобрели 5,07 млн машин с пробегом. В годовом выражении спрос на «бэушки» вырос на 1,7%.

