В России на 53% обвалились продажи подержанных машин в кредит

С января по октябрь текущего года россиянам выдали 383 тыс. займов для приобретения автомобилей с пробегом. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, продажи подержанных машин в кредит обрушились на 53%.

Статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, снижение кредитования подержанных машин в денежном выражении оказалось еще значимее. Опустившись на 57%, цифры достигли отметки 472,3 млрд рублей.

Эксперт считает ключевой причиной произошедшего высокие ставки. К началу весны текущего года они увеличились до 26,7%. В летний сезон показатели оставались примерно на том же уровне, снижение началось только с наступлением осени. В октябре дело дошло до 23,4%.

Не будем забывать и про низкий уровень одобрения автокредитов. В начале года он опускался до 19% — то есть четыре из пяти потенциальных заемщиков уходили ни с чем, получив отказ. К середине ноября ситуация улучшилась до 30%.

В итоге доля кредитных продаж на «вторичке» в середине осени вылилась всего-навсего в 8,3%.