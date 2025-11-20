977

Россиянам назвали трехлетние китайские машины с лучшей остаточной стоимостью

Лидером рейтинга признан кроссовер JAC

По итогам третьего квартала текущего года лучшей остаточностью стоимостью в рейтинге трехлетних «китайцев» может похвастать паркетник JAC S3, оснащенный 1,6-литровым бензиновым мотором и «автоматом». Соответствующий индекс составляет 82,4%.

Автор
Анатолий Белецкий

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», эксперты которого провели исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)».

На второй строчке расположился еще один кроссовер, на сей раз речь идет о Changan CS35 с такой же основной технической начинкой, как у вышеупомянутого S3. В случае «тридцать пятого» показатель сохранности остаточной стоимости достиг 79,2%.

Тройку лидеров замыкает паркетник Bestune T77 с результатом 77,3%. Подразумевается SUV, оборудованный тандемом 1,5-литровой силовой установки и «механики».

Благодаря 76,8% в первую пятерку также удалось войти кроссоверу Geely Atlas, получившему 2,4-литровый двигатель, автоматическую трансмиссию и полный привод. А в конце топ-5 за счет 76,2% оказался лифтбэк JAC J7, который приводит в движение силовой агрегат объемом 1,5 л, подружившийся с АКП.

