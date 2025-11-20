Россиянам назвали трехлетние китайские машины с лучшей остаточной стоимостью

По итогам третьего квартала текущего года лучшей остаточностью стоимостью в рейтинге трехлетних «китайцев» может похвастать паркетник JAC S3, оснащенный 1,6-литровым бензиновым мотором и «автоматом». Соответствующий индекс составляет 82,4%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», эксперты которого провели исследование «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)».

На второй строчке расположился еще один кроссовер, на сей раз речь идет о Changan CS35 с такой же основной технической начинкой, как у вышеупомянутого S3. В случае «тридцать пятого» показатель сохранности остаточной стоимости достиг 79,2%.

Тройку лидеров замыкает паркетник Bestune T77 с результатом 77,3%. Подразумевается SUV, оборудованный тандемом 1,5-литровой силовой установки и «механики».

Благодаря 76,8% в первую пятерку также удалось войти кроссоверу Geely Atlas, получившему 2,4-литровый двигатель, автоматическую трансмиссию и полный привод. А в конце топ-5 за счет 76,2% оказался лифтбэк JAC J7, который приводит в движение силовой агрегат объемом 1,5 л, подружившийся с АКП.