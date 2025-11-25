Эксперт Гейдорф подсказал, как защититься от мошенников-пенсионеров на вторичном авторынке

Если раньше россияне боялись покупать у пожилых людей квартиры, то теперь опасаются приобретать у них и подержанные машины. Мошенники адаптировали «жилищную» схему развода граждан под транспорт: отныне и автомобилисты рискуют остаться без товара и без денег. А как себя обезопасить, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор правового департамента компании «Рольф» Юрий Гейдорф отметил, что в нашей стране каждый год продается около шести миллионов машин с пробегом. Из них почти три четверти — это сделки между обычными физлицами, не связанными с автобизнесом. И зачастую автомобиль зарегистрирован на пожилого человека.

Вежливый водитель в возрасте и аккуратная внешне машина редко вызывают беспокойство. На этапе сделки все проходит гладко, но проблемы могут появиться позже, когда договор уже будет подписан. Не исключено, что в один «прекрасный» день автомобиль, за который вы честно заплатили, конфискуют — пожилой продавец пожалуется, что расстаться с «ласточкой» его вынудили мошенники. И тогда вы останетесь и без авто, и без денег.

По словам г-на Гейдорфа, судебная практика в этом направлении пока только начинает складываться, подобных дел было не так много. Но уже сейчас понятно, что покупать автомобиль с рук — особенно у пожилых — нужно очень осторожно.

— Следует обратить внимание на все детали, внимательно изучить документы. Конечно, гораздо надежнее приобретать машину у официальных дилеров, которые представляют гарантии и проводят необходимые проверки. Или же воспользоваться сервисом для сделок между физическими лицами, которые также предлагают некоторые официальные дилеры, — советует эксперт.

Но самое главное — не терять бдительность, обдумывая каждый шаг. Если в документах или в поведении продавца вам что-то кажется странным, не стоит это игнорировать. Лучше лишний раз перепроверить или отказаться от сделки, пока не поздно, чем потом разгребать последствия и бегать по судам.