Стало известно, насколько дешевеют в России подержанные китайские авто

В нашей стране весь год теряют в цене китайские автомобили с пробегом в возрасте до семи лет. Если в январе они стоили в районе 2,11 млн рублей, то к ноябрю планка опустилась до 1,89 млн.

В среднем цены на «чайнакары» с пробегом снизились на 220 тыс. рублей

Такой статистикой поделились аналитики ресурса «Авто.ру». Согласно их подсчетам, средний прайс аналогичной зарубежной «ласточки» без китайского шильдика в конце осени составил 3,3 млн рублей.

При этом эксперты обратили внимание, что на отечественной «вторичке» становится все больше «китайцев». Более 80% из них выставлены на продажу первым владельцем после того, как он отъездил на «железном коне» из Поднебесной пять-семь лет.

Если говорить об усредненной планке выставленной на продажу китайской машины по возрасту, то это четыре года. Для четверти подобных моделей продолжает действовать заводская гарантия. В случае других иномарок она сохраняется только в 6% случаев.

Из всей массы объявлений о перепродаже «китайцев» более 50% приходится сейчас на продукцию брендов Chery, Geely и Haval. За 11 месяцев 2025-го самыми популярными автомобилями с пробегом, от которых решили избавиться прежние хозяева, стали Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и Haval Jolion.