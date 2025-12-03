Перечислены самые популярные авто с пробегом в России за полмиллиона рублей

С сентября по ноябрь среди «бюджетных» подержанных автомобилей максимальным спросом в нашей стране пользовались «Лады». В частности, россияне охотнее всего брали хетчбэки семейства Samara и «Гранты».

Об этом рассказали эксперты сервиса «Авто.ру Бизнес», изучив статистику просмотров номеров телефона в соответствующих объявлениях. Выяснилось, что упомянутая вазовская пятидверка с индексом 2114 больше всего пришлась по душе покупателям, желающим выбрать личный транспорт в ценовом диапазоне от 300 тыс. до 499 тыс. рублей.

В категории подороже, а именно 500-799 тыс. «деревянных», лидером признана LADA Granta. Она же, только в обновленном виде, победила в сегменте от 800 тыс. до 1,49 млн «целковых». Кстати, в последнем случае в топ-3 сумели войти корейский Kia Rio и немецкий Volkswagen Polo.

При вилке от 1,5 до 2,99 млн рублей наиболее востребованными стал кроссовер Volkswagen Tiguan, а BMW 3-й серии удалось больше всего заинтересовать покупателей, готовых выложить от 3 до 4,9 млн.

Эксперты обратили внимание, что среди подержанных «премиалов» в топе находится BMW. Так, кроссовер X5 занял чемпионский пьедестал в двух соседних диапазонах: от 5 до 6,9 млн и от 7 до 9,9 млн. А в самой дорогой категории, куда входят автомобили стоимостью не менее 10 млн рублей, победил Mercedes-Benz G-класса.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал, какие еще авто с пробегом выбирают россияне.