Хромая лошадь: почему купить сегодня приличное авто с пробегом нереально

Перед тем как приобрести подержанный автомобиль, причем независимо от марки, модели и страны изготовления, нужно обязательно побеседовать с профильными специалистами: людьми, тесно связанными с обслуживанием выбранной машины сегодня. Подчеркиваем, не вчера или в прошлом году, а прямо сейчас. Возможно, что тогда эйфория утихнет, а глаза прояснятся. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Беседа сразу с двумя профессиональными механиками, специализирующимися, что интересно, на японских брендах, буквально не оставила позитива в личной оценке происходящего нынче в сегменте авто с пробегом. Ведь, как выяснилось, даже их, вроде бы во все временя прибыльный бизнес, испытывает нынче не самую приятную трансформацию. Да, работы с каждым днем становится все больше и больше. Но работы сложной, долгой-муторной и куда менее прибыльной, чем замена масла и колодок.

Дело в том, что по заверению собеседников портала «АвтоВзгляд», сегодня уже слишком значительно число автомобилей, даже ухоженных и находящихся «с новья» в одних руках, начинает исчерпывать свой ресурс. А это значит водопад вложений без каких-либо гарантий на конечный успех.

Мастера подметили очень неприятную тенденцию: автовладельцы, только-только перебравшие двигатель и отремонтировавшие, например, подвеску (то есть морально подготовившиеся к еще двум-трем годам эксплуатации автомобиля), сталкиваются с проблемами износа других элементов. Появилось много запросов по ремонту трансмиссий, восстановлению или замене электронных блоков, кузовным работам. Вложив сотню-две-три тысяч, поставить машину на ход уже не получается. Нужны другие деньги. Совсем другие.

Фото: Lantyukhov Sergey/globallookpress.com

Связано это в первую очередь с тем, что многие массовые модели «богатых лет» — Ford Focus 2, Mitsubishi Lancer 9 и 10, Mazda3 1-го поколения, Honda Civic — свое уже отходили. Общий ресурс, в которых входят и кузов, и мотор, и коробка, и электрика, израсходован. А после них в товарных количествах продавались-то разве что Solaris-Rio, Polo-Rapid, да LADA Vesta.

Следовательно, найти толковый и еще живой «Солярис» шансы есть, а вот приличный «Сивик» — очень малы. Но и тут не все «медом намазано»: расцвет Solaris пришелся на эпоху расцвета такси, так что отыскать машину, никогда не носившую «шашечки» и, как следствие, без многотысячного пробега — надо постараться. «Веста» же остается в первую очередь «Жигулем»: приобретение подержанного отечественного ТС выглядит слишком серьезным «дауншифтингом», на который многие не готовы морально.

В итоге люди продолжают заниматься «археологией». В надежде найти нечто приличное, (желательно — японское), да еще и за умеренный (до 500 000 рублей) прайс, покупают автомобиль к полноценной эксплуатации по факту уже непригодный. Починить-то его можно, в России, как известно, ремонтируется все, только вот цена, с учетом вложений, может запросто возрасти вдвое.

А к такому повороту событий готовы далеко не все. Вывод из сказанного можно сделать единственный. Выбирая подержанный автомобиль, следует признаться себе в истинных возможностях и начать называть вещи своими именами. Хотите хороший и крепкий Lancer? Готовьте около 700 000 рублей, а за приличный Civic — 900 000. А все, что ниже — урочище «Жигулей», если вы, конечно, не собираетесь осознанно купить себе конструктор выходного дня.