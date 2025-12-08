Средний возраст продающихся в России авто с пробегом превысил 12 лет

Минувшей осенью средний возраст автомобилей с пробегом, выставленных на продажу в нашей стране, превысил 12 лет. Чаще всего россияне пытались перепродать машины, которым стукнуло 10-14 лет.

В основном у нас предлагают бэушки, выпущенные не менее десятка лет назад

Статистикой поделились эксперты сервиса «Авто.ру Бизнес». По их словам, в Москве на автомобили в возрасте от 10 до 14 лет пришлось 28% объявлений о продаже, в Северной столице чуть больше — 29%, а в российских регионах — в районе 27%. Второе место в рейтинге предложений заняли «железные кони», покинувшие стены завода-изготовителя 15-19 лет назад. Речь идет о планке в 19,5-21,4%.

Согласно исследованию аналитиков, в регионах оказалось больше подержанных авто старше 20 лет. Там они представлены 16,3%, а в Первопрестольной и Петербурге зафиксировано около 13% соответствующих объявлений.

Остается сказать, что в целом на категорию автомобилей в возрасте от 10 лет приходится около 65% вторичного рынка.

